Александр Легков: «Овечкин — уникальный человек, который рождается раз в 100 лет, как Майкл Фелпс, Усэйн Болт и Большунов. Саша творит невероятные вещи на льду»

"Все время слежу за тем, сколько остается до рекорда Гретцки. Овечкин — это уникальный человек, который рождается раз в 100 лет, как Майкл Фелпс, Усэйн Болт и Александр Большунов. Саша точно из этого ряда спортсменов — он творит невероятные вещи на льду.
Недавно был момент: он не стал забивать в пустые ворота, а отдал классный пас — по-моему, это было очень круто. Он силен по всем параметрам. Саша — огромный молодец!
С одной стороны, не хочется, чтобы рекорд был побит слишком скоро — хочется подольше наслаждаться его игрой. Когда он превзойдет рекорд Гретцки, скорее всего, это будет означать, что не так долго останется до конца карьеры именно в НХЛ.
Но, возможно, мы увидим его в московском «Динамо». Я просто хочу видеть его на льду еще долгие годы и желаю ему удачи", — сказал олимпийский чемпион в лыжном марафоне Александр Легков.
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