Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Легков: «Овечкин — уникальный человек, который рождается раз в 100 лет, как Майкл Фелпс, Усэйн Болт и Большунов. Саша творит невероятные вещи на льду»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (888 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Все время слежу за тем, сколько остается до рекорда Гретцки. Овечкин — это уникальный человек, который рождается раз в 100 лет, как Майкл Фелпс, Усэйн Болт и Александр Большунов. Саша точно из этого ряда спортсменов — он творит невероятные вещи на льду.

Недавно был момент: он не стал забивать в пустые ворота, а отдал классный пас — по-моему, это было очень круто. Он силен по всем параметрам. Саша — огромный молодец!

С одной стороны, не хочется, чтобы рекорд был побит слишком скоро — хочется подольше наслаждаться его игрой. Когда он превзойдет рекорд Гретцки, скорее всего, это будет означать, что не так долго останется до конца карьеры именно в НХЛ.

Но, возможно, мы увидим его в московском «Динамо». Я просто хочу видеть его на льду еще долгие годы и желаю ему удачи", — сказал олимпийский чемпион в лыжном марафоне Александр Легков.

888-й гол у 8-го номера! Овечкин забросил «Филадельфии»!