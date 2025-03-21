Александр Легков: «Овечкин — уникальный человек, который рождается раз в 100 лет, как Майкл Фелпс, Усэйн Болт и Большунов. Саша творит невероятные вещи на льду»

С одной стороны, не хочется, чтобы рекорд был побит слишком скоро — хочется подольше наслаждаться его игрой. Когда он превзойдет рекорд Гретцки, скорее всего, это будет означать, что не так долго останется до конца карьеры именно в НХЛ.