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Овечкин о матчах между НХЛ и КХЛ: «Инициативу президентов США и России воспринял с радостью. Это решение мудрых лидеров, которые начали восстанавливать отношения великих держав»

"Я с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ. Это решение двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами.

И, конечно, это станет большим спортивным событием для всех любителей хоккея как в Америке, так и в России. В обеих странах на протяжении всей истории хоккея большое количество легендарных игроков, которых знает весь мир.

Это первый шаг к снятию неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. И, если все сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лед«, — заявил капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал идею Путина о матчах между Фонбет чемпионатом КХЛ и НХЛ «фантастическим пасом на спасение человечества». По мнению депутата Госдумы, состав сборной КХЛ должен выбирать президент России.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что КХЛ и НХЛ уже прорабатывают возможность проведения игр. Отметим, что заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил об отсутствии текущих планов по участию в подобных матчах.

Ранее жена Овечкина Настасия рассказывала, что у Трампа с Овечкиным достаточно хорошие отношения, а президент США любит Овечкина как игрока. В феврале Трамп, принимая «Флориду» в Белом доме, назвал Сергея Бобровского одним из лучших голкиперов в истории.

Овечкин провел 53 игры в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ и набрал в них 57 очков (35 голов, 22 передачи). С 888 забитыми шайбами россиянин идет на втором месте среди снайперов лиги в регулярках, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы). Статистику 39-летнего нападающего «Кэпиталс» можно изучить здесь.