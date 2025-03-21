Овечкин о матчах между НХЛ и КХЛ: «Инициативу президентов США и России воспринял с радостью. Это решение мудрых лидеров, которые начали восстанавливать отношения великих держав»

И, конечно, это станет большим спортивным событием для всех любителей хоккея как в Америке, так и в России. В обеих странах на протяжении всей истории хоккея большое количество легендарных игроков, которых знает весь мир.
Это первый шаг к снятию неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. И, если все сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лед«, — заявил капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал идею Путина о матчах между Фонбет чемпионатом КХЛ и НХЛ «фантастическим пасом на спасение человечества». По мнению депутата Госдумы, состав сборной КХЛ должен выбирать президент России.
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что КХЛ и НХЛ уже прорабатывают возможность проведения игр. Отметим, что заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил об отсутствии текущих планов по участию в подобных матчах.
Ранее жена Овечкина Настасия рассказывала, что у Трампа с Овечкиным достаточно хорошие отношения, а президент США любит Овечкина как игрока. В феврале Трамп, принимая «Флориду» в Белом доме, назвал Сергея Бобровского одним из лучших голкиперов в истории.
Овечкин провел 53 игры в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ и набрал в них 57 очков (35 голов, 22 передачи). С 888 забитыми шайбами россиянин идет на втором месте среди снайперов лиги в регулярках, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы). Статистику 39-летнего нападающего «Кэпиталс» можно изучить здесь.