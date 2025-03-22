Боконджи Имама — 1-я звезда матча «Питтсбурга» и «Коламбуса». Форвард забил в НХЛ впервые с 2022 года и подрался с Оливером

Нападающий «Питтсбурга» Боконджи Имама подрался с форвардом «Блю Джекетс» Мэтью Оливером в первом периоде матча. Во втором отрезке он получил еще одно удаление, набрав в общей сложности 7 минут штрафа.
Также во втором периоде — на 29-й минуте — Имама забросил шайбу, которая стала для него первой в НХЛ с 2022 года, когда он впервые отличился шайбой в лиге, выступая за «Аризону».
На данный момент за четыре сезона Имама провел 29 матчей в НХЛ и набрал 2 (2+0) очка.
Также в матче с «Коламбусом» он нанес два броска по воротам, заблокировал два броска соперника, выполнил три силовых приема и провел на льду 7:50.