Яремчук о Звягине в «Авангарде»: «Система та же, что при Хартли. Но никто не прибивал, если ты от нее отходил. Боб прибивал за каждый неправильный шаг»

— Общался пару месяцев назад с Райаном Спунером, и он говорил, что при Сергее Звягине команда вообще не понимала, во что она играет. Так ли это было?
— Система была примерно той же, что и при Бобе Хартли. Просто Сергей Евгеньевич — другой человек.
Похоже, что система Хартли работает только с ним самим. Он прямо дотошно ее вдалбливал, а в этом году все было немного не так.
То есть у нас была система, но никто не прибивал тебя, если ты от нее отходил. А Боб за каждый неправильный шаг прибивал на тренировке. И ты понимал, что больше так не сделаешь.
— Тебе лично какая модель тренерского поведения ближе?
— Кто выигрывает кубки, тот прав. Как игроку мне было не очень приятно находиться на подготовке и собраниях. Зато в конце сезона было приятно (улыбается).
Нужно терпеть для того, чтобы чего-то добиться. Боб — заслуженный тренер. Он многого добился, поэтому команда должна была ему доверять, — сказал Александр Яремчук, перешедший из «Авангарда» в «Сочи» в ходе сезона.