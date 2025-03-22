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Яремчук о Звягине в «Авангарде»: «Система та же, что при Хартли. Но никто не прибивал, если ты от нее отходил. Боб прибивал за каждый неправильный шаг»

Специалист был уволен из команды по ходу нынешнего сезона КХЛ. Его во главе клуба заменил Ги Буше.

Источник: Спортс"

— Общался пару месяцев назад с Райаном Спунером, и он говорил, что при Сергее Звягине команда вообще не понимала, во что она играет. Так ли это было?

— Система была примерно той же, что и при Бобе Хартли. Просто Сергей Евгеньевич — другой человек.

Похоже, что система Хартли работает только с ним самим. Он прямо дотошно ее вдалбливал, а в этом году все было немного не так.

То есть у нас была система, но никто не прибивал тебя, если ты от нее отходил. А Боб за каждый неправильный шаг прибивал на тренировке. И ты понимал, что больше так не сделаешь.

— Тебе лично какая модель тренерского поведения ближе?

— Кто выигрывает кубки, тот прав. Как игроку мне было не очень приятно находиться на подготовке и собраниях. Зато в конце сезона было приятно (улыбается).

Нужно терпеть для того, чтобы чего-то добиться. Боб — заслуженный тренер. Он многого добился, поэтому команда должна была ему доверять, — сказал Александр Яремчук, перешедший из «Авангарда» в «Сочи» в ходе сезона.