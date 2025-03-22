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Дастин Вульф: «Прикольно быть в списке вратарей, которым забил Овечкин. Его бросок — это лучшее, что я видел когда-либо»

Капитан «Вашингтона» забивал 182 вратарям в НХЛ.

Источник: Спортс"

"Его бросок — это лучшее, что я видел когда-либо. Я сыграл против него один матч в прошлом сезоне, и он забил дважды. Это отстойно, но прикольно быть в списке вратарей, которым он забил.

У него элитный бросок. Даже если выберешь правильную позицию в воротах, все равно есть хороший шанс, что он тебя пробьет.

Я бы описал бросок Александра как удар по мячу для гольфа. Он настолько идеальный, что вводит в заблуждение.

Сыграть против него несколько раз — это потрясающе. Не сомневаюсь, что он побьет рекорд до завершения сезона«, — сказал голкипер “Калгари” Дастин Вульф.

Овечкин забил 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает второе место по этому показателю. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).