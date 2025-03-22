Бэкстрем о рекорде Гретцки: «Всегда говорил, что если кто-то и может его побить, то это Овечкин. Он всегда был отличным снайпером, не хватает 7 голов, чтобы стать величайшим»

"Это невероятно. Возможно, мы все думали, что его немного притормозит травма в середине сезона, но он все еще впечатляет.
Он всегда являлся отличным снайпером, и ему не хватает семи голов, чтобы величайшим [голеадором]. За этим действительно интересно наблюдать.
Я всегда говорил, что если кто-то и может это сделать, то это он. Он способен на это, и прямо сейчас мы видим, что Александр находится в семи голах от этого достижения и собирается это сделать.
Так что это лишь вопрос времени. Вот какой он снайпер«, — сказал нападающий “Вашингтона” Никлас Бэкстрем, который не играет из-за травмы с октября 2023 года.