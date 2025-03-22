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Бэкстрем о рекорде Гретцки: «Всегда говорил, что если кто-то и может его побить, то это Овечкин. Он всегда был отличным снайпером, не хватает 7 голов, чтобы стать величайшим»

Российский капитан «Кэпиталс» забил 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и уступает только Уэйну Гретцки (894) по этому показателю.

Источник: Спортс"

"Это невероятно. Возможно, мы все думали, что его немного притормозит травма в середине сезона, но он все еще впечатляет.

Он всегда являлся отличным снайпером, и ему не хватает семи голов, чтобы величайшим [голеадором]. За этим действительно интересно наблюдать.

Я всегда говорил, что если кто-то и может это сделать, то это он. Он способен на это, и прямо сейчас мы видим, что Александр находится в семи голах от этого достижения и собирается это сделать.

Так что это лишь вопрос времени. Вот какой он снайпер«, — сказал нападающий “Вашингтона” Никлас Бэкстрем, который не играет из-за травмы с октября 2023 года.