Брайан Буше включил Овечкина, Гретцки, Лемье, Орра и Кросби в топ-5 величайших хоккеистов

Он умеет обводить защитников и использовать их в качестве заслона. Поэтому он очень опасен, и, конечно, игра в большинстве. Вы знаете, где он находится, и все равно он может обратить против вас свой щелчок.
Безусловно, есть такие ребята, как Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орр, есть Сидни Кросби, который войдет в историю как один из величайших в истории. И Овечкин среди них.
Прямо сейчас он в топ-5 величайших игроков в истории. Для меня было честью играть против него«, — сказал бывший вратарь “Филадельфии” Брайан Буше.