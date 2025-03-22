Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брайан Буше включил Овечкина, Гретцки, Лемье, Орра и Кросби в топ-5 величайших хоккеистов

"Ты не мог уснуть ночью при мысли, что тебе предстоит сыграть против такого парня. Он всегда наносит бросок без колебаний, и он очень сильный.

Источник: Спортс"

Он умеет обводить защитников и использовать их в качестве заслона. Поэтому он очень опасен, и, конечно, игра в большинстве. Вы знаете, где он находится, и все равно он может обратить против вас свой щелчок.

Безусловно, есть такие ребята, как Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орр, есть Сидни Кросби, который войдет в историю как один из величайших в истории. И Овечкин среди них.

Прямо сейчас он в топ-5 величайших игроков в истории. Для меня было честью играть против него«, — сказал бывший вратарь “Филадельфии” Брайан Буше.