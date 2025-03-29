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«Коламбус» обыграл «Ванкувер» (7:6 Б), проигрывая 0:3 и 3:5 по ходу матча. Марченко забил 27-й гол в сезоне — у него 65 очков в 68 играх

Команда тренера Дина Эвасона обыграла «Ванкувер» (7:6 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

По ходу игры «Блю Джекетс» уступали 0:3, сравняли результат 3:3, затем вновь проигрывали 3:5, после этого вели 6:5, а основное время завершилось со счетом 6:6.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко набрал 2 (1+1) очка при «минус 2» и двух бросках по воротам. Во втором периоде он забил гол, который стал для него 27-м в этом сезоне. На его счету 65 (27+38) баллов в 68 играх чемпионата.

«Коламбус» находится на восьмой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 75 очков в 71 матче.

«Ванкувер» располагается на девятой строчке в таблице Западной конференции, имея в активе 81 балл в 73 играх.