«Коламбус» обыграл «Ванкувер» (7:6 Б), проигрывая 0:3 и 3:5 по ходу матча. Марченко забил 27-й гол в сезоне — у него 65 очков в 68 играх

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко набрал 2 (1+1) очка при «минус 2» и двух бросках по воротам. Во втором периоде он забил гол, который стал для него 27-м в этом сезоне. На его счету 65 (27+38) баллов в 68 играх чемпионата.