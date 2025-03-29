Хеллибак сделал 7-й шатаут в сезоне — личный рекорд и лучший результат в истории «Виннипега». Вратарь отразил 24 броска «Нью-Джерси»

Голкипер «Джетс» Коннор Хеллибак отразил все 24 броска соперника и был признан первой звездой матча.
Американский вратарь сделал седьмой шатаут в нынешнем сезоне, установив личный рекорд в лиге. Прежде ему дважды удавалось оформить шесть сухих матчей — в регулярках сезона-2017/18 и сезона-2019/20.
Помимо личного рекорда, Хеллибак с семью шатаутами также установил лучшее достижение в истории клуба, побив тем самым собственный рекорд.
В этом сезоне голкипер провел 56 матчей в регулярном чемпионате, одержал 43 победы, пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 92,5% бросков.