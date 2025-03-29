Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михеев набрал очки в 4-м матче подряд — две передачи против «Вегаса». В «Чикаго» только у него плюсовая полезность по сезону

Нападающий «Чикаго» сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:5).

Источник: Спортс"

Также в этом матче россиянин набрал «0» за полезность, нанес четыре броска по воротам и провел на льду 17:59 (0:28 — в большинстве).

Илья Михеев продлил результативную серию до четырех матчей, в ходе которой записал на свой счет 5 (2+3) очков.

В общей сложности на его счету 31 (17+14) балл при полезности плюс 1 в 71 матче чемпионата.

Добавим, что Михеев — единственный хоккеист «Блэкхокс» с плюсовой полезностью. Полезность «0» имеет защитник Коннор Мерфи. Все остальные хоккеисты команды находятся в минусовой полезности.