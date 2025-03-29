Михеев набрал очки в 4-м матче подряд — две передачи против «Вегаса». В «Чикаго» только у него плюсовая полезность по сезону

Также в этом матче россиянин набрал «0» за полезность, нанес четыре броска по воротам и провел на льду 17:59 (0:28 — в большинстве).
Илья Михеев продлил результативную серию до четырех матчей, в ходе которой записал на свой счет 5 (2+3) очков.
В общей сложности на его счету 31 (17+14) балл при полезности плюс 1 в 71 матче чемпионата.
Добавим, что Михеев — единственный хоккеист «Блэкхокс» с плюсовой полезностью. Полезность «0» имеет защитник Коннор Мерфи. Все остальные хоккеисты команды находятся в минусовой полезности.