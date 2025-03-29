Кравчук о гонке Овечкина за Гретцки: «Капитан “Вашингтона” идет не за личным рекордом, он растворен в командных интересах и готовится к борьбе за Кубок Стэнли»

Наоборот, внешнее впечатление такое, что Овечкин идет не за личным рекордом, а за командным результатом. Капитан, можно сказать, растворен в командных интересах — и «Вашингтон» на максимуме готовится к плей-офф, к борьбе за Кубок Стэнли.