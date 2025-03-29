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Кравчук о гонке Овечкина за Гретцки: «Капитан “Вашингтона” идет не за личным рекордом, он растворен в командных интересах и готовится к борьбе за Кубок Стэнли»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (889), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

— Надеюсь, на финишную прямую выходит снайперская гонка Александра Овечкина за Уэйном Гретцки, которой здесь уделяется огромное внимание.

Последний матч «Вашингтона» и «Виннипега», лидеров чемпионата, стал показательным. Столичный клуб в общем-то главную задачу регулярки решил, где-то его капитан мог бы сыграть и на личную статистику, но этого не происходит.

Наоборот, внешнее впечатление такое, что Овечкин идет не за личным рекордом, а за командным результатом. Капитан, можно сказать, растворен в командных интересах — и «Вашингтон» на максимуме готовится к плей-офф, к борьбе за Кубок Стэнли.

Этот фактор считаю очень важным, ведь хоккей — командная игра. И этот фактор только подчеркивает величие Овечкина.

— Что скажете о голе 889-м?

— Нужно обладать исключительным мастерством, чтобы забрасывать такие — отнюдь не очевидные — голы. Перед тобой — один из лучших вратарей НХЛ, но следует быстрый, хлесткий бросок, и у голкипера, который на перемещении, нет шансов.

— Когда ждать рекорд — в этом сезоне или уже следующем?

— Уже говорил о том, что полшайбы за матч — обыденный график для Овечкина. Наверное, у капитана «Вашингтона» есть внутренняя нацеленность завершить все в этом чемпионате. Шансы очень неплохие, — сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.