Кравчук о гонке Овечкина за Гретцки: «Капитан “Вашингтона” идет не за личным рекордом, он растворен в командных интересах и готовится к борьбе за Кубок Стэнли»

— Надеюсь, на финишную прямую выходит снайперская гонка Александра Овечкина за Уэйном Гретцки, которой здесь уделяется огромное внимание.
Последний матч «Вашингтона» и «Виннипега», лидеров чемпионата, стал показательным. Столичный клуб в общем-то главную задачу регулярки решил, где-то его капитан мог бы сыграть и на личную статистику, но этого не происходит.
Наоборот, внешнее впечатление такое, что Овечкин идет не за личным рекордом, а за командным результатом. Капитан, можно сказать, растворен в командных интересах — и «Вашингтон» на максимуме готовится к плей-офф, к борьбе за Кубок Стэнли.
Этот фактор считаю очень важным, ведь хоккей — командная игра. И этот фактор только подчеркивает величие Овечкина.
— Что скажете о голе 889-м?
— Нужно обладать исключительным мастерством, чтобы забрасывать такие — отнюдь не очевидные — голы. Перед тобой — один из лучших вратарей НХЛ, но следует быстрый, хлесткий бросок, и у голкипера, который на перемещении, нет шансов.
— Когда ждать рекорд — в этом сезоне или уже следующем?
— Уже говорил о том, что полшайбы за матч — обыденный график для Овечкина. Наверное, у капитана «Вашингтона» есть внутренняя нацеленность завершить все в этом чемпионате. Шансы очень неплохие, — сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.