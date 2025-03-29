Бабаев об Овечкине: «Для НХЛ лучше, если он повторит рекорд Гретцки в этом сезоне, а побьет — в следующем. Для Александра идеально сбросить с себя нагрузку как можно быстрее»

"Я всегда говорил, что мне важен сам факт того, что Александр Овечкин побьет рекорд. И не важно временное пространство, когда он это сделает.
Для бизнеса, я думаю, лучше будет, если он в этом сезоне повторит рекорд Гретцки, а последнюю шайбу забросит в следующем.
Для бизнеса, для пиара, для НХЛ — это самое оптимальное развитие событий, так как это еще больше подогреет интерес. При условии, что один факт свершится в этом сезоне, а другой факт — в следующем.
Хотя для самого Александра идеальный расклад — сделать как можно быстрее и сбросить с себя эту нагрузку. Психологически это очень тяжело.
Он понимает, что все от него этого ждут и пытается воплотить в жизнь. Но ни одна из команд не хочет фигурировать в том контексте, чтобы в последние, решающие моменты пропустить голы от Александра Овечкина.
Посмотрите, когда «Вашингтон» играет в большинстве, то сразу около Овечкина вырастает игрок, и как минимум один. Поэтому здесь такая сложная ситуация.
Я желаю Александру психологического спокойствия. Неважно, когда он побьет рекорд — в этом сезоне или в следующем. Радоваться мы будем одинаково, а сам факт ожидания бывает еще более сладостным, — заявил агент Шуми Бабаев.