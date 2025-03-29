Фетисов об Овечкине: «Если побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне — не страшно. “Вашингтон” идет за Кубком Стэнли, Саша играет на команду»

«То, что Овечкин побьет рекорд Гретцки, — это однозначно. Весь вопрос, в этом ли сезоне? Конечно же, в “Вашингтоне” все понимают. И что Саша играет не для себя лично, а за команду.
Знаю, что в НБА в последнюю неделю чемпионата дают отдыхать большим звездам перед плей‑офф. Но там своя история. А в НХЛ все звезды играют по 82 матча, подводя себя к битве за Кубок Стэнли. Ничего здесь нового нет.
Единственное — это скидка на возраст, ведь Саше в этом году исполнится 40 лет. Может быть, в последние три недели регулярки в «Кэпиталз» посмотрят, когда они проводят три матча за четыре дня по календарю, и где‑то дадут Овечкину отдохнуть.
Понятно, что в этом году лидирующий в лиге «Вашингтон» нацелен на главный результат. Они идут за Кубком Стэнли. А если Саша побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне, в этом ничего страшного не будет", — сказал двукратный олимпийский чемпион.