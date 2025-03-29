Фетисов об Овечкине: «Если побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне — не страшно. “Вашингтон” идет за Кубком Стэнли, Саша играет на команду»

Единственное — это скидка на возраст, ведь Саше в этом году исполнится 40 лет. Может быть, в последние три недели регулярки в «Кэпиталз» посмотрят, когда они проводят три матча за четыре дня по календарю, и где‑то дадут Овечкину отдохнуть.