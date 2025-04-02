Леонтьев о критике от Разина: «У меня нет претензий к нему, реваншистских настроений не будет. Зла ни на кого не держу, позитивные эмоции важнее»

После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, а позднее выступил с критикой в адрес главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева, а также назвал Абросимова «анти-хоккеистом».
— Болельщикам больше всего запомнился ваш предсезонный матч с «Металлургом» и обвинения Разина. Можно сказать, что матчи с командами Андрея Владимировича сейчас для вас самые принципиальные в КХЛ?
— Для меня положительные эмоции важнее, я ни на кого зла не держу. Не хочу помнить негатив. Если честно, я уже давно забыл эту ситуацию.
Перевернул страницу, в сундучке моих воспоминаний этой истории точно нет. Это вы мне сейчас напомнили, я даже удивился. Думаю: ничего себе, какая история со мной случалась.
Все сказанное — личное дело каждого человека. У меня никаких претензий к Разину и реваншистских настроений не будет. Если ты работаешь в клубе, для тебя любой соперник должен быть важным, надо всех побеждать, и для этого не нужно прилагать дополнительные усилия.
Против любого соперника я играю с одинаковой жесткостью, напором и желанием добиваться результата, — сказал бывший главный тренер «Нефтехимика».
Разин о Леонтьеве и хите Абросимова: «Никогда не подам руку, если у меня нет уважения к человеку. Людей, у которых в приоритете “убить” соперника, а не забить гол, хоккеистами не считаю».