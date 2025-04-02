Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леонтьев о критике от Разина: «У меня нет претензий к нему, реваншистских настроений не будет. Зла ни на кого не держу, позитивные эмоции важнее»

Напомним, в матче «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко, нанеся ему травму.

Источник: Спортс"

После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, а позднее выступил с критикой в адрес главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева, а также назвал Абросимова «анти-хоккеистом».

— Болельщикам больше всего запомнился ваш предсезонный матч с «Металлургом» и обвинения Разина. Можно сказать, что матчи с командами Андрея Владимировича сейчас для вас самые принципиальные в КХЛ?

— Для меня положительные эмоции важнее, я ни на кого зла не держу. Не хочу помнить негатив. Если честно, я уже давно забыл эту ситуацию.

Перевернул страницу, в сундучке моих воспоминаний этой истории точно нет. Это вы мне сейчас напомнили, я даже удивился. Думаю: ничего себе, какая история со мной случалась.

Все сказанное — личное дело каждого человека. У меня никаких претензий к Разину и реваншистских настроений не будет. Если ты работаешь в клубе, для тебя любой соперник должен быть важным, надо всех побеждать, и для этого не нужно прилагать дополнительные усилия.

Против любого соперника я играю с одинаковой жесткостью, напором и желанием добиваться результата, — сказал бывший главный тренер «Нефтехимика».

Разин о Леонтьеве и хите Абросимова: «Никогда не подам руку, если у меня нет уважения к человеку. Людей, у которых в приоритете “убить” соперника, а не забить гол, хоккеистами не считаю».