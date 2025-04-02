Леонтьев о критике от Разина: «У меня нет претензий к нему, реваншистских настроений не будет. Зла ни на кого не держу, позитивные эмоции важнее»

Все сказанное — личное дело каждого человека. У меня никаких претензий к Разину и реваншистских настроений не будет. Если ты работаешь в клубе, для тебя любой соперник должен быть важным, надо всех побеждать, и для этого не нужно прилагать дополнительные усилия.