Кучеров набрал 0+2 в матче с «Айлендерс» (пас на победный гол), став 2-й звездой. У него 111 очков в 70 играх

Россиянин продлил результативную серию (5+14) до 9 матчей. Всего в 70 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 111 (33+78) очков.
Сегодня за 18:34 (5:36 — в большинстве) у Кучерова 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «плюс 1».
На 29-й минуте форвард «Тампы» ассистировал Джейку Генцелу, забросившему победную шайбу (2:1).
Россиянин продлил результативную серию (5+14) до 9 матчей. Всего в 70 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 111 (33+78) очков.
Сегодня за 18:34 (5:36 — в большинстве) у Кучерова 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «плюс 1».