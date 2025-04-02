Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кучеров обошел Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ — 111 очков против 110. «Тампе» осталось провести 8 игр в регулярке, «Колорадо» — 7

Форвард «Тампы» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).

На счету 31-летнего россиянина стало 111 (33+78) очков в 70 играх в текущем сезоне.

Двукратный обладатель «Арт Росс Трофи» возглавил бомбардирскую гонку лиги, обогнав форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона на 1 балл. У 29-летнего канадца 110 (30+80) очков в 75 играх.

До конца регулярного чемпионата «Лайтнинг» осталось провести 8 матчей, «Эвеланш» — 7.

На третьем месте в гонке бомбардиров идет лидер гонки снайперов Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (104 очка в 69 играх, 51+53). Сегодня «Ойлерс» играют с «Вегасом».