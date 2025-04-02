Кучеров обошел Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ — 111 очков против 110. «Тампе» осталось провести 8 игр в регулярке, «Колорадо» — 7

На счету 31-летнего россиянина стало 111 (33+78) очков в 70 играх в текущем сезоне.
Двукратный обладатель «Арт Росс Трофи» возглавил бомбардирскую гонку лиги, обогнав форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона на 1 балл. У 29-летнего канадца 110 (30+80) очков в 75 играх.
До конца регулярного чемпионата «Лайтнинг» осталось провести 8 матчей, «Эвеланш» — 7.
На третьем месте в гонке бомбардиров идет лидер гонки снайперов Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (104 очка в 69 играх, 51+53). Сегодня «Ойлерс» играют с «Вегасом».