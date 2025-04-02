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«Йокерит» с 41-летним Филппулой, 40-летним Пильстремом и 39-летним Аалтоненом выиграл 2-й дивизион Финляндии. Клуб сыграет серию с «Пеликанс» за выход в элиту

Клуб из Хельсинки обыграл ИПК в финальной серии (4 1, 3:2 в пятом матче).
Источник: Спортс"

Таким образом, «Йокерит» стал победителем лиги Mestis и получил право сыграть серию до 4 побед за выход в элитный дивизион. Соперником столичного клуба будут «Пеликанс».

Отметим, что капитаном «джокеров» в этом сезоне является 41-летний форвард Валттери Филппула — член Тройного золотого клуба (побеждал в Кубке Стэнли с «Детройтом», на Олимпиаде и ЧМ в составе сборной Финляндии).

Также за команду играют 40-летний форвард Антти Пильстрем и 39-летний форвард Юхаматти Аалтонен, имеющие опыт выступлений в КХЛ.

Напомним, что после выхода из КХЛ в 2022 году «Йокерит» получил лицензию на выступление во втором финском дивизионе. Сезон-2022/23 клуб пропустил, а в сезоне-2023/24 сумел дойти только до ¼ финала плей-офф.