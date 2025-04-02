«Йокерит» с 41-летним Филппулой, 40-летним Пильстремом и 39-летним Аалтоненом выиграл 2-й дивизион Финляндии. Клуб сыграет серию с «Пеликанс» за выход в элиту

Напомним, что после выхода из КХЛ в 2022 году «Йокерит» получил лицензию на выступление во втором финском дивизионе. Сезон-2022/23 клуб пропустил, а в сезоне-2023/24 сумел дойти только до ¼ финала плей-офф.