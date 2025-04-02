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Хатсон вновь набрал 0+3 в игре с «Флоридой». У него 57 ассистов в сезоне — 2-й показатель в истории НХЛ для защитников в статусе новичка

Защитник Монреаля трижды ассистировал партнерам во втором подряд матче регулярного чемпионата НХЛ против Пантерс (3:2 ОТ) и был признан второй звездой.

На счету 21-летнего американца 62 (5+57) очков в 74 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6».

Он единолично возглавляет гонку бомбардиров среди новичков, опережая форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова на 4 балла.

Результат Хатсона по числу результативных передач за сезон — 2-й в истории лиги для защитников в статусе новичка. Больше было только у Ларри Мерфи (1980/81, «Лос-Анджелес», 60 в 80 играх).

По очкам результат Хатсона — 7-й в истории лиги для защитников-новичков. Выше идут Мерфи (76 в 80), Брайан Лич (1989/90, «Рейнджерс», 71 в 68), Гэри Сутер (1985/86, «Калгари», 68 в 80), Фил Хаусли (1982/83, «Баффало», 66 в 67), Рэй Бурк (1979/80, «Бостон», 65 в 80) и Крис Челиос (1984/85, «Монреаль», 64 в 74).

Хатсон набрал 0+3 в матче с «Флоридой». У него 59 очков в сезоне — 10-й показатель в истории НХЛ для защитников в статусе новичка.