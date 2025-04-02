Сузуки сделал дубль за 38 секунд в матче с «Флоридой». Капитан «Монреаля» сравнял счет на 59:51 и принес команде победу в овертайме

Он стал третьим игроком в истории лиги, кому удалось сделать дубль с голом овертайме менее чем за 40 секунд игрового времени. Ранее такое удавалось Александру Овечкину (2006/07, «Вашингтон», 37 секунд) и Микко Рантанену («Колорадо», 2022/23, 38).