Сузуки сделал дубль за 38 секунд в матче с «Флоридой». Капитан «Монреаля» сравнял счет на 59:51 и принес команде победу в овертайме

25-летний форвард сравнял счет за 9 секунд до завершения третьего периода, а потом отличился на 29-й секунде овертайма.
Он стал третьим игроком в истории лиги, кому удалось сделать дубль с голом овертайме менее чем за 40 секунд игрового времени. Ранее такое удавалось Александру Овечкину (2006/07, «Вашингтон», 37 секунд) и Микко Рантанену («Колорадо», 2022/23, 38).
На счету Сузуки 79 (25+54) очков в 74 играх в текущем сезоне. Он обновил личный бомбардирский рекорд в лиге.
«Монреаль» идет в зоне плей-офф на Востоке с 79 очками в 74 играх.