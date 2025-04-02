НХЛ запретила аккредитовывать российских журналистов на матчи «Вашингтона» в апреле (Дарья Тубольцева)

"В этом году я загадала одно желание — увидеть вживую, как Овечкин побьет рекорд Гретцки. Мы придумали крутой проект, у меня были готовы идеи для съемок, начала договариваться об интервью. А потом… потом мне отказали в аккредитации. Все клубы, куда я писала. Не помогли ни личные знакомства, ни письма, ни даже помощь хоккеистов.