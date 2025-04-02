Депутат Журова про отказ НХЛ аккредитовывать журналистов из России: «Недружественный поступок, осуждаю. Думала, лига станет более открытой после договоренности Путина и Трампа»

Я думала, что НХЛ станет более открытой лигой, особенно после договоренности Путина и Трампа о матче между КХЛ и НХЛ. Но Национальная хоккейная лига повела себя очень странно, отказав российским журналистам в аккредитации на матчи Овечкина.