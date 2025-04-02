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Билл Дэйли: «НХЛ не дает аккредитации российским СМИ с марта 2022-го. Оцениваем, какие изменения, если таковые будут, внесем в эту политику, учитывая погоню Овечкина за рекордом»

Ранее появилась информация о том, что НХЛ запретила аккредитовывать русских журналистов на матчи «Кэпиталс» в апреле.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забросить 4 шайбы, чтобы побить рекорд. «Кэпиталс» проведут еще 8 матчей в регулярке-2024/25.

«Мы не даем аккредитации российским СМИ с марта 2022 года из-за ситуации на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ — прим. Спортс»).

Мы оцениваем, какие изменения, если таковые будут, будут внесены в эту политику, учитывая уникальные обстоятельства, связанные с погоней Алекса Овечкина за рекордом", — сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.