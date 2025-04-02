Билл Дэйли: «НХЛ не дает аккредитации российским СМИ с марта 2022-го. Оцениваем, какие изменения, если таковые будут, внесем в эту политику, учитывая погоню Овечкина за рекордом»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забросить 4 шайбы, чтобы побить рекорд. «Кэпиталс» проведут еще 8 матчей в регулярке-2024/25.