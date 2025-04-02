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Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в первых периодах — 241

В матче против «Бостона» (4:3) капитан «Вашингтона» забросил 241-ю шайбу в первом периоде в карьере.

Источник: Спортс"

Он превзошел достижение Фила Эспозито (240) и разделил с Уэйном Гретцки (241) первое место по голам в первых периодах в истории НХЛ.

В 58 играх сезона-2024/25 39-летний Александр Овечкин набрал 65 (38+27) очков.