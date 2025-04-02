Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в первых периодах — 241

Он превзошел достижение Фила Эспозито (240) и разделил с Уэйном Гретцки (241) первое место по голам в первых периодах в истории НХЛ.
В 58 играх сезона-2024/25 39-летний Александр Овечкин набрал 65 (38+27) очков.
В матче против «Бостона» (4:3) капитан «Вашингтона» забросил 241-ю шайбу в первом периоде в карьере.
Он превзошел достижение Фила Эспозито (240) и разделил с Уэйном Гретцки (241) первое место по голам в первых периодах в истории НХЛ.
В 58 играх сезона-2024/25 39-летний Александр Овечкин набрал 65 (38+27) очков.