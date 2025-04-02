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«Овечкин любит родину, в отличие от Касаткиной. Ей нужно следить за языком и равняться на таких истинных патриотов, как Александр». Васильев о желании хоккеиста вернуться в Россию

Капитан Вашингтона Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

— У Овечкина большие шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Фактически ему нужно забивать по одной шайбе за два матча, это достаточно реалистично сделать. Но это спорт, не всегда все складывается так, как хочется.

— Ранее Овечкин заявлял, что в 2026 году у него истекает контракт с «Вашингтоном», и он хочет еще поиграть в России — вернуться в «Динамо».

— Возвращение Овечкина в Россию и в наш чемпионат будет величайшим событием и ответом одной «великой» теннисистке. Александр прожил в США 20 лет, и он все равно хочет вернуться в Россию, он любит и помнит свою родину, в отличие от Касаткиной.

А ей нужно следить за своим языком, исправиться и равняться на таких истинных патриотов, как Овечкин. Таким не совсем вменяемым спортсменкам, чтобы прийти в себя, нужно брать пример с Овечкина, — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.