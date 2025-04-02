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Фетисов об Овечкине: «Его рекорд по голам не смогут побить в ближайшие 100 лет. Если Александр вернется в КХЛ, это событие для всех россиян, не только для динамовцев»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Ожидаем, что скоро все это произойдет! Александр — один из самых великих игроков в нашей отечественной школе хоккея. Я не сомневаюсь, что рекорд Овечкина по голам в НХЛ не смогут побить в ближайшие 100 лет.

Болельщики «Динамо» ждут возвращения Овечкина в Россию после того, как он побьет рекорд Гретцки? Александр имеет право полное играть, где хочет и как хочет.

Конечно, если он вернется, то это будет событие для всех россиян, а не только для динамовцев", — заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.