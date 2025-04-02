Леонард сходил в бар с Овечкиным: «Он написал, предложил поесть суши. Ови захотел посмотреть школу, где я учился, ему понравилось. Не так часто выпадает шанс поужинать с легендой»

«[Овечкин] написал мне днем [до игры] и просто спросил, не хочу ли я сходить поесть суши. Я прочитал сообщение в раздевалке. В тот момент там были все ребята. Наверное, это было за пять-десять минут до того, как я поставил подпись [в контракте с “Вашингтоном”].
[Партнеры по команде бостонского колледжа] говорили: «Что? Не уверен, что тебе стоит отвечать». А я сказал: «Ну, мне вроде как надо». Это было круто", — сказал Райан Леонард.
Нападающий рассказал, что провел Овечкину экскурсию по школе, где он учился. После этого он посетил бар Circle Tavern в Бостоне вместе с другими игроками «Кэпиталс».
"Просто провести вечер с этими парнями — это было круто. Ови захотел посмотреть школу, где я учился, так что мы отправились туда на полчаса-час. Просто показать ему, и ему это очень понравилось.
Сходить на ужин, познакомиться с этими парнями — я просто пытаюсь прочувствовать момент и провести время с пользой.
Не так уж часто выпадает шанс поужинать с одной из легенд, так что я просто наслаждался этим", — рассказал Райан Леонард.