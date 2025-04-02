Леонард сходил в бар с Овечкиным: «Он написал, предложил поесть суши. Ови захотел посмотреть школу, где я учился, ему понравилось. Не так часто выпадает шанс поужинать с легендой»

«[Овечкин] написал мне днем [до игры] и просто спросил, не хочу ли я сходить поесть суши. Я прочитал сообщение в раздевалке. В тот момент там были все ребята. Наверное, это было за пять-десять минут до того, как я поставил подпись [в контракте с “Вашингтоном”].