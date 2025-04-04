Крикунов о Макдэвиде: «Может, он станет тем, кто побьет рекорд Овечкина. До отметки 900 шайб Коннор доберется, кажется. Это непросто! Надо играть до 40, как Сашка»

На счету 28-летнего Макдэвида на данный момент 361 шайба в 708 играх за карьеру в НХЛ.
"Это будет очень непросто! Во-первых, надо играть до 40, как и Сашка. Во-вторых, нужно здоровье иметь крепчайшее, чтобы в таком возрасте показывать результаты и стабильно набирать очки, помогать команде.
Может, Макдэвид станет следующим, кто побьет рекорд Овечкина. Не будем загадывать наперед. Сейчас наблюдаем за Сашкой, радуемся за него лично, за результаты и успехи. Мне кажется, планку в 900 шайб он точно переплюнет.
Не факт, что Коннор доберется до этой планки. Сможет ли Александр добраться до отметки в 1000 шайб? Тяжело. Надо играть еще, наверное, сезона три-четыре в НХЛ.
Не знаю, пойдет ли он на это, тем более, что сам хочет вернуться в Россию — за «Динамо» еще поиграть", — сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.