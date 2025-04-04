Крикунов о Макдэвиде: «Может, он станет тем, кто побьет рекорд Овечкина. До отметки 900 шайб Коннор доберется, кажется. Это непросто! Надо играть до 40, как Сашка»

Может, Макдэвид станет следующим, кто побьет рекорд Овечкина. Не будем загадывать наперед. Сейчас наблюдаем за Сашкой, радуемся за него лично, за результаты и успехи. Мне кажется, планку в 900 шайб он точно переплюнет.