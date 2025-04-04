«Этот #### должен заплатить по меркам судьбы. Ты на льду, а не на соревнованиях “кто тупее”, моральные качества и уважение никто не отменял». Жена Шарипзянова об ударе Камалова в&nb

В конце второго периода произошла стычка между защитником хозяев Никитой Камаловым и Дамиром Шарипзяновым. Камалов точно попал в челюсть Шарипзянову ударом из-за спины, отправив защитника «Авангарда» на лед.
«Я пропустила матч из-за 7-часовой седации. Тут нельзя материться, но этот #### (оскорбительное слово — Спортс»") [должен] заплатить по меркам судьбы. Я уважаю соперника до того момента, как тот начинает трогать моих.
Да, плей-офф и все такое, но моральные качества и уважение никто не отменял. Ты на льду, а не на соревнованиях «кто тупее», — написала супруга Дамира Шарипзянова Виолетта в своем телеграм-канале.
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