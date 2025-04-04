Сушинский об отмене гола СКА в игре с «Динамо»: «Судьям виднее, по ТВ показывают не все. У одних видно больше тренерской работы, у армейцев состав интереснее, серия может продлиться»

Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела поражение в 4-м матче первого раунда Кубка Гагарина (4:5 ОТ, 1−3 в серии). Решение об отмене шайбы СКА в овертайме было принято из-за воздействия на вратаря «Динамо» Максима Моторыгина со стороны форварда петербуржцев Михаила Воробьева.
"А какой смысл обсуждать этот эпизод? Судьям виднее, нам по телевизору показывают не все. В целом же серия очень интересная, зрелищная борьба.
Сможет ли СКА вытащить с 1−3? Все возможно. Вот когда 1−4 будет, тогда уже шансов нет. Кому-то повезло чуть больше, у одних видно больше тренерской работы.
Но по составу СКА выглядит интереснее. Поэтому, возможно, серия продлится", — сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.