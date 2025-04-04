Макар — 2-й защитник с 30+ голами за сезон в НХЛ в XXI веке. В истории лиги — 9-й

На счету 26-летнего канадца 90 (30+60) очков в 77 играх в текущем сезоне при полезности «+31».
Макар стал вторым защитником с 30+ шайбами в сезоне лиги в XXI веке. Первым был Майк Грин (2008/09, «Вашингтон», 31 в 68 играх).
Рекорд лиги принадлежит Полу Коффи (1985/86, «Эдмонтон», 48 в 79, в целом 4 сезона с 30+). Второй результат у Бобби Орра (1974/75, «Бостон», 46 в 80, в целом 5 сезонов с 30+).
В целом в истории лиги отметки 30 шайб за сезон достигали 9 защитников. Кроме перечисленных выше это Дени Потвен (трижды), Даг Уилсон, Кевин Хэтчер, Рэй Бурк и Фил Хаусли (все — по разу).