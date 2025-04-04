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Макар — 2-й защитник с 30+ голами за сезон в НХЛ в XXI веке. В истории лиги — 9-й

Защитник «Колорадо» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (7:3) и был признан первой звездой.

На счету 26-летнего канадца 90 (30+60) очков в 77 играх в текущем сезоне при полезности «+31».

Макар стал вторым защитником с 30+ шайбами в сезоне лиги в XXI веке. Первым был Майк Грин (2008/09, «Вашингтон», 31 в 68 играх).

Рекорд лиги принадлежит Полу Коффи (1985/86, «Эдмонтон», 48 в 79, в целом 4 сезона с 30+). Второй результат у Бобби Орра (1974/75, «Бостон», 46 в 80, в целом 5 сезонов с 30+).

В целом в истории лиги отметки 30 шайб за сезон достигали 9 защитников. Кроме перечисленных выше это Дени Потвен (трижды), Даг Уилсон, Кевин Хэтчер, Рэй Бурк и Фил Хаусли (все — по разу).