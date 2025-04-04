Макар — 2-й защитник с 30+ голами за сезон в НХЛ в XXI веке. В истории лиги — 9-й

Рекорд лиги принадлежит Полу Коффи (1985/86, «Эдмонтон», 48 в 79, в целом 4 сезона с 30+). Второй результат у Бобби Орра (1974/75, «Бостон», 46 в 80, в целом 5 сезонов с 30+).