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«Бостон» проиграл 10 матчей подряд впервые с 2010 года. Клуб идет на последнем месте на Востоке впервые с 1997-го

Брюинс проиграли Монреалю (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда под руководством Джо Сакко занимает последнее место в Восточной конференции с 69 очками в 76 играх.

Бостонцы идут последними на Востоке впервые с сезона-1996/97, по итогам которого заняли последнее место в лиге и получили общий 1-й выбор на драфте-1997 (под ним был взят Джо Торнтон).

В прошлый раз «Бостон» проиграл 10 матчей подряд (с учетом поражений за пределами основного времени) в январе-феврале 2010 года. Антирекорд клуба по продолжительности серии без побед составляет 20 матчей (сезон-1961/62).

Кроме того, сейчас у команды 7 поражений подряд в основное время — худший результат в XXI веке. Антирекорд был установлен 100 лет назад — 11 поражений (1924/25).