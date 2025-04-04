«Бостон» проиграл 10 матчей подряд впервые с 2010 года. Клуб идет на последнем месте на Востоке впервые с 1997-го

Команда под руководством Джо Сакко занимает последнее место в Восточной конференции с 69 очками в 76 играх.
Бостонцы идут последними на Востоке впервые с сезона-1996/97, по итогам которого заняли последнее место в лиге и получили общий 1-й выбор на драфте-1997 (под ним был взят Джо Торнтон).
В прошлый раз «Бостон» проиграл 10 матчей подряд (с учетом поражений за пределами основного времени) в январе-феврале 2010 года. Антирекорд клуба по продолжительности серии без побед составляет 20 матчей (сезон-1961/62).
Кроме того, сейчас у команды 7 поражений подряд в основное время — худший результат в XXI веке. Антирекорд был установлен 100 лет назад — 11 поражений (1924/25).