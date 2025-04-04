Сузуки — 1-й игрок «Монреаля» за 17 лет с 80+ очками за сезон (в 2008-м это был Ковалев). Кофилд — 1-й игрок за 8 лет с 35+ шайбами

На счету 25-летнего канадца 81 (26+55) балл в 75 играх. Он стал первым игроком «Канадиенс» за последние 17 лет, достигшим отметки 80 очков за сезон. В прошлый раз это удалось Алексею Ковалеву (2007/08, 84 в 82 играх, 35+49).