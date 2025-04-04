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Сузуки — 1-й игрок «Монреаля» за 17 лет с 80+ очками за сезон (в 2008-м это был Ковалев). Кофилд — 1-й игрок за 8 лет с 35+ шайбами

Капитан Монреаля набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против Бостона (4:1).

На счету 25-летнего канадца 81 (26+55) балл в 75 играх. Он стал первым игроком «Канадиенс» за последние 17 лет, достигшим отметки 80 очков за сезон. В прошлый раз это удалось Алексею Ковалеву (2007/08, 84 в 82 играх, 35+49).

24-летний форвард канадского клуба Коул Кофилд сегодня отметился заброшенной шайбой, ставшей для него 35-й в сезоне (65 очков в 75 играх, 35+30).

Он стал первым игроком «Монреаля» за последние 8 лет, достигшим такой отметки. В прошлый раз это удалось Максу Пачиоретти (2016/17, 35 в 81).

В 75 играх в сезоне «Канадиенс» набрали 81 очко и остаются в зоне плей-офф на Востоке.