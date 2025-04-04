Макгроарти забил 1-й гол в НХЛ, сравняв счет на 59:35 в матче с «Сент-Луисом». Новичок «Питтсбурга» набрал 1+1 в своей 5-й игре в лиге

Он стал первым игроком в истории «Пингвинс», чей первый гол в лиге позволил команде перевести игру в овертайм в последние 30 секунд заключительной 20-минутки.
В первом периоде Макгроарти ассистировал Брайану Расту, сделав первую результативную передачу в НХЛ. В итоге у него 2 (1+1) балла в 5 играх в текущем сезоне. В АХЛ на счету бывшего проспекта «Виннипега» 39 (14+25) баллов в 60 играх.
Добавим, что ассистентом при шайбе Рутгера выступил еще один новичок команды — 21-летний финский форвард Вилле Койвунен. Это его первое очко в НХЛ.