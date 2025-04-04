Кросби вышел на 10-е место в истории НХЛ по числу первых ассистов (651). От места в топ-5 его отделяют 34 передачи

37-летний канадец продлил результативную серию до 11 игр. Всего в текущем сезоне у него 82 (27+55) очка в 74 играх.
За карьеру в рамках регулярок — 1678 (619+1059) очков в 1346 играх. У Кросби 651 первая передача (61,5% от общего числа).
Он вышел на чистое 10-е место в истории лиги по их числу, обогнав Стива Айзермана (650).
Также в топ-10 входят Уэйн Гретцки (1324), Рон Фрэнсис (797), Марк Мессье (751), Горди Хоу (746), Яромир Ягр (684), Джо Торнтон (683), Адам Оутс (664), Марсель Дионн (662) и Марио Лемье (654).
По общему числу передач Кросби также идет на 10-м месте в истории. На 9-м находится Айзерман (1063 в 1514 играх).