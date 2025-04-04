Фетисов об Овечкине в баре перед «Бостоном»: «Когда я играл в НХЛ, в раздевалке стоял холодильник с пивом. У Александра могло быть безалкогольное»

"В НХЛ, когда мы играли, в раздевалке даже стоял холодильник с пивом. Кто-то пьет, а кто-то — нет, ограничений нет в этом никаких.
У Овечкина могло быть и безалкогольное пиво. Я лишь могу сказать, что пиво в профессиональном хоккее — это не запрещенный напиток. И все понимают свою ответственность.
Все зависит от того, как реагирует организм", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Леонард сходил в бар с Овечкиным: «Он написал, предложил поесть суши. Ови захотел посмотреть школу, где я учился, ему понравилось. Не так часто выпадает шанс поужинать с легендой».