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Депутат Свищев об Овечкине: «Горжусь, что у нас есть герой мирового спортивного сообщества. Каждое утро читаю новости про него»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Слушал интервью Александра Овечкина. Он очень скромно говорит, что это его работа и прежде всего он играет на команду. Это многое говорит о человеке — как он относится к работе и к тому, что в ближайшее время станет главным действующим лицом НХЛ.

Все прекрасно понимают, что рекорд Гретцки будет побит, это вопрос дней. Я каждое утро просыпаюсь и читаю новости про Овечкина.

Горжусь, что у нас есть такой герой, как Александр Овечкин. Считаю его героем современности не только России, но и всего спортивного мирового сообщества!" — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Гретцки ожидают на матче «Вашингтона» с «Чикаго». Овечкину нужно забить 3 гола, чтобы побить его рекорд по шайбам в НХЛ.