Дюбуа о том, какой пример подает Овечкин: «Никогда не поднимайся слишком высоко и не падай слишком низко. Ты сам не веришь, что можешь говорить с ним, как с обычным хоккеистом»

— А можете ли привести наиболее впечатляющие примеры того, какой Ови капитан?
— Все они разные, у каждого свой стиль. Что делает Александра в этом плане особенным — даже в сложные моменты, когда не все складывается для команды хорошо, он одной шуткой или комментарием может снять напряжение.
Овечкин хочет, чтобы все происходило не слишком серьезно, чтобы люди получали от происходящего удовольствие и оставались на позитиве. И когда ты видишь, что Александр как капитан ведет себя подобным образом, это впечатляет еще больше.
Стремление, чтобы в раздевалке была легкая атмосфера, без усложнений, — то, что отличает его в первую очередь.
Когда новый игрок вроде меня приходит в команду, для него Овечкин — это больше не такой же хоккеист, как все вокруг, а легенда, которая по-прежнему выступает. А он оказывается таким… нормальным!
Ты иногда сам себе не веришь, понимая, что можешь разговаривать с ним, как будто это — обычный хоккеист. И при тебе, и с тобой все время шутит, улыбается, смеется. Для новичка «Вашингтона» это что-то громадное.
— Как бы вы сформулировали, какой пример подает партнерам Овечкин?
— «Никогда не поднимайся слишком высоко и не падай слишком низко». Как человек. И это очень круто видеть, — сказал форвард «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа.
Овечкин, конечно, гений, но этот «Вашингтон» дал ему все шансы догнать Гретцки прямо сейчас.