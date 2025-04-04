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Михайлов об Овечкине: «Какой-то рекорд может простоять 25 лет, а его — еще лет 100. Особенно интересно, что рекорд Гретцки побьет не американец или канадец, а игрок из России»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

«То, что Овечкин делает — поразительно. Столько забить шайб — это уникальное событие. И журналисты, и болельщики, особенно болельщики “Вашингтона”, вся Россия ждет, когда он побьет рекорд.

Какой-то рекорд может простоять 25 лет, а его рекорд может продержаться еще лет 100. Потому что такие достижения случаются не каждый день.

Это событие номер один, особенно интересно, что рекорд побьет человек, который представляет другую страну. Не американец, не канадец, а игрок из России", — сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Беттмэн об Овечкине и рекорде Гретцки: «Скоро произойдет нечто особенное — не нужно быть спортивным болельщиком, чтобы это понять. Мы будем на месте, когда случится магия».