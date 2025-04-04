Сергеев о провокациях СКА: «Не видел, что они показывают. Мотивация “Динамо” — выиграть серию, а не наказать за какие-то эпизоды»

— Проиграли в овертайме, в чем причина?
— Качельная игра была. В овертайме отдали инициативу и владение шайбой, это вылилось в пропущенный гол.
— Провокации СКА заряжают?
— Не видел, что они показывают. Наша мотивация — выиграть серию, а не наказать за какие-то эпизоды.
— «Динамо» готово биться после провокаций?
— «Динамо» готово выигрывать серию.
— В очередной раз пропустили в меньшинстве.
— Плохая тенденция, это нужно убирать, начинать матчи дисциплинированно, правильно и без пропущенных голов.
— Как противостоять большинству СКА?
— Сложно не только против большинства действовать. Но нужно удаляться меньше.
— Можно было в ситуации с голами поймать шайбу грудью?
— Не видел этот момент, с лавки сложно рассуждать.
— Как поправить вбрасывания?
— Центральные начали лучше играть на вбрасываниях. Дело не только в центральных, нужно забирать подборы.
— Серия затягивается, в каком состоянии находятся команды?
— Состояние отличное, лучше играть через день, чем как в сезоне, — сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.