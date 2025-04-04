Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергеев о провокациях СКА: «Не видел, что они показывают. Мотивация “Динамо” — выиграть серию, а не наказать за какие-то эпизоды»

«Динамо» проиграло в пятом матче серии первого раунда со счетом 4:3 в овертайме. Клуб из Москвы ведет 3−2 в серии.

Источник: Спортс"

— Проиграли в овертайме, в чем причина?

— Качельная игра была. В овертайме отдали инициативу и владение шайбой, это вылилось в пропущенный гол.

— Провокации СКА заряжают?

— Не видел, что они показывают. Наша мотивация — выиграть серию, а не наказать за какие-то эпизоды.

— «Динамо» готово биться после провокаций?

— «Динамо» готово выигрывать серию.

— В очередной раз пропустили в меньшинстве.

— Плохая тенденция, это нужно убирать, начинать матчи дисциплинированно, правильно и без пропущенных голов.

— Как противостоять большинству СКА?

— Сложно не только против большинства действовать. Но нужно удаляться меньше.

— Можно было в ситуации с голами поймать шайбу грудью?

— Не видел этот момент, с лавки сложно рассуждать.

— Как поправить вбрасывания?

— Центральные начали лучше играть на вбрасываниях. Дело не только в центральных, нужно забирать подборы.

— Серия затягивается, в каком состоянии находятся команды?

— Состояние отличное, лучше играть через день, чем как в сезоне, — сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.