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Кудашов о жестах Ротенберга: «Я их не вижу. У нас хватает своей работы, я туда не смотрю»

Динамо проиграло СКА в пятом матче серии первого раунда со счетом 4:3 в овертайме. Клуб из Москвы ведет 3 2 в серии.
Источник: Спортс"

После победной шайбы Сергея Сапего в овертайме тренер СКА Роман Ротенберг приложил палец к губам и повернулся в сторону скамейки «Динамо».

— Тяжелая, равная игра, но сегодня удача обернулась не к нам.

— Вы проигрываете много вбрасывания, как бороться с этим?

— Первые две игры выиграли с проигранными вбрасываниями. Не надо об этом говорить.

— Почему не хватает концентрации на первых минутах?

— Удаления есть и будут, особенно в начале игры. Расстраивает, что пропускаем легкие, детские голы.

— Жесты Ротенберга вас мотивируют дополнительно?

— Я их даже не вижу, у нас хватает своей работы, я туда не смотрю, — сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

«Это питерский жест». Ротенберг попросил соперников замолчать, а потом назвал их петухами.