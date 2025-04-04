Кудашов о жестах Ротенберга: «Я их не вижу. У нас хватает своей работы, я туда не смотрю»

После победной шайбы Сергея Сапего в овертайме тренер СКА Роман Ротенберг приложил палец к губам и повернулся в сторону скамейки «Динамо».
— Тяжелая, равная игра, но сегодня удача обернулась не к нам.
— Вы проигрываете много вбрасывания, как бороться с этим?
— Первые две игры выиграли с проигранными вбрасываниями. Не надо об этом говорить.
— Почему не хватает концентрации на первых минутах?
— Удаления есть и будут, особенно в начале игры. Расстраивает, что пропускаем легкие, детские голы.
— Жесты Ротенберга вас мотивируют дополнительно?
— Я их даже не вижу, у нас хватает своей работы, я туда не смотрю, — сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
«Это питерский жест». Ротенберг попросил соперников замолчать, а потом назвал их петухами.