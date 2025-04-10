«Вашингтон» сохранит сетки ворот, в которые Овечкин забросил 894-ю и 895-ю шайбы. Они будут выставлены в новом комплексе и положат начало коллекции клубных артефактов

894-й гол Овечкин забил в домашней игре против «Чикаго» (5:3), тогда Александр оформил дубль.
«Вашингтон» объявил о запуске Capitals Authentics — проект в партнерстве с компанией cllct, призванный подчеркнуть богатую историю франшизы и ее прочную связь с болельщиками.
В рамках запуска проекта команда представит первые экспонаты из коллекции Capitals Authentics — оригинальные, неповрежденные сетки ворот, в которые Овечкин забил 894-й и 895-й голы.
Эти сетки будут выставлены на постоянной основе в новом клубном комплексе, который в настоящее время строится, и положат начало будущей коллекции артефактов, посвященных величайшим моментам в истории «Кэпиталс», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.