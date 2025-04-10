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Панарин забил 300-й гол в НХЛ в матче с «Филадельфией». У форварда «Рейнджерс» 84 очка в 76 играх сезона

Нападающий «Рейнджерс» забросил шайбу в ворота «Филадельфии» (5:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Гол во втором периоде стал для форварда единственным баллом в этой игре. Также он получил «минус 2» за полезность, нанес один бросок по воротам и провел на льду 17:45 (2:04 — в большинстве).

Артемий Панарин забил 300-й гол в НХЛ. В общей сложности он записал на свой счет 865 (300+565) баллов в 748 матчах.

В этом сезоне россиянин набрал 84 (35+49) очка в 76 играх чемпионата.

«Рейнджерс» не выйдут в плей-офф, если «Монреаль» наберет 1 очко в 4 матчах. Команда Лавиолетта пропустила 6 шайб от «Филадельфии» в 3-м периоде.