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Найз сделал хет-трик в матче с «Тампой». Форвард «Торонто» сделал передачу из-под ноги на Райлли в овертайме

Торонто обыграл Лайтнинг (4:3 ОТ) в выездной игре в регулярном чемпионате НХЛ.
Источник: Спортс"

22-летний нападающий «Мэйпл Лифс» Мэттью Найз сделал хет-трик, забросив в том числе победный гол в овертайме.

Кроме того, он набрал показатель полезности «плюс 3», нанес шесть бросков по воротам и провел на льду 17:42 (1:34 — в большинстве).

В овертайме Найз и защитник Морган Райлли вышли вдвоем против одного соперника. Мэттью сделал передачу из-под ноги на партнера, бросок которого отразил Андрей Василевский. Шайбу подобрал Остон Мэттьюс, сделавший пас Найзу на дальнюю штангу.

В этом сезоне Найз записал в свой актив 55 (29+26) очков в 74 матчах чемпионата.