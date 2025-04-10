Кучеров и Маккиннон со 116 очками лидируют в гонке бомбардиров НХЛ. «Колорадо» сыграет еще 3 матча в регулярке, «Тампа» — 4

В этом матче россиянин также набрал «минус 2» за полезность, нанес восемь бросков по воротам и провел на льду 25:02 (6:29 — в большинстве).
Этот результативный балл стал 116-м (34+82) в 74 матчах для Никиты Кучерова в нынешнем сезоне.
Он сравнялся по набранным очкам с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо». В активе канадца 116 (32+84) балла за результативность в 79 матчах.
Хоккеисты лидируют в гонке бомбардиров сезона НХЛ, продолжая борьбу за «Арт Росс Трофи» — приз, вручаемый за наибольшее количество очков в регулярке.
«Колорадо» предстоит провести еще три матча в регулярном чемпионате, «Тампе» — четыре.