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Кучеров и Маккиннон со 116 очками лидируют в гонке бомбардиров НХЛ. «Колорадо» сыграет еще 3 матча в регулярке, «Тампа» — 4

Нападающий «Тампы» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:4 ОТ).

Источник: Спортс"

В этом матче россиянин также набрал «минус 2» за полезность, нанес восемь бросков по воротам и провел на льду 25:02 (6:29 — в большинстве).

Этот результативный балл стал 116-м (34+82) в 74 матчах для Никиты Кучерова в нынешнем сезоне.

Он сравнялся по набранным очкам с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо». В активе канадца 116 (32+84) балла за результативность в 79 матчах.

Хоккеисты лидируют в гонке бомбардиров сезона НХЛ, продолжая борьбу за «Арт Росс Трофи» — приз, вручаемый за наибольшее количество очков в регулярке.

«Колорадо» предстоит провести еще три матча в регулярном чемпионате, «Тампе» — четыре.