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Медведев о КХЛ: «Потолок не дает возможность использовать финансовый фактор. СКА не смог бы удержать Демидова. Пропуск грубейших нарушений заставляет ребят выступать там, где безопаснее»

19-летний нападающий перешел из СКА в Монреаль , подписав соглашение с клубом НХЛ.
Источник: Спортс"

— Можно ли прояснить ситуацию с уходом Ивана Демидова?

— Контракт Ивана Демидова со СКА рассчитан до окончания сезона‑2024/25. Однако было принято решение отпустить игрока в «Монреаль», не дожидаясь завершения срока договора.

Основной фактор, повлиявший на такое решение, — сетка плей‑офф НХЛ, в которой «Монреаль» попадает на «Вашингтон» Александра Овечкина. Противостояние Александра Великого и лучшего бомбардира СКА выглядит очень интригующе.

Оно, безусловно, привлечет внимание и к этой серии, и к нашему хоккею. Особенно после рекорда Александра Овечкина.

Да, Иван Демидов, конечно, очень пригодился бы нам, играя за «СКА‑1946» или «СКА‑Неву». Но в интересах игрока было принято именно такое решение.

Не могу не сказать, что потолок зарплат, устанавливаемый на следующий сезон в КХЛ, практически не дает возможности использовать финансовый фактор для переговоров с хоккеистами. Это относится и к молодым, и к зрелым игрокам.

Поэтому удержать Демидова на будущее мы тоже не смогли бы. После драки кулаками, конечно, не машут.

Но то, как у нас пропускают грубейшие нарушения на молодых хоккеистах, играющих не только в СКА, но и в других командах, это тоже заставляет ребят выступать там, где безопаснее.

И если у нас в этом плане ничего сделано не будет, будем продолжать сталкиваться с оттоком молодых талантов и дарований не только по финансовым, но и по спортивным соображениям, — сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Добавим, что, согласно регламенту КХЛ, оклады хоккеистов до 20 лет не входят в потолок зарплат.