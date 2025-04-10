Дегтярев про рекорд Овечкина: «Он сказал: русские, мы сделали это. Злые языки говорят, что он играет за океаном, но он русский человек, основатель Putin Team, любые достижения — гордость для всей Ро

"Тема российской мечты — важнейшая часть нашего культурного кода, и спорт его часть. Я приведу в пример вообще наши победы. Статистика с 1896 года — мы завоевали более 1800 медалей на Олимпийских играх, 14 раз наша страна возглавляла так называемый неофициальный медальный зачет.
Привычка всегда болеть за наших, за Россию у нас в крови. Поэтому такая реакция на рекорд Овечкина. Злые языки говорят, что он играет за океаном. Но он является русским человеком, несет, как он относится к России. Он основатель Putin Team, был хедлайнером этой команды.
Он сказал: русские, мы сделали это. Лучше не скажешь. Любые рекорды, хоть в чемпионатах, хоть в Америке, это гордость для всей страны. И напротив, когда воспитанные Россией спортсмены меняют флаг, это вызывает горечь у людей. Это большая проблема", — сказал министр спорта РФ.