Дегтярев про рекорд Овечкина: «Он сказал: русские, мы сделали это. Злые языки говорят, что он играет за океаном, но он русский человек, основатель Putin Team, любые достижения — гордость для всей Ро

Привычка всегда болеть за наших, за Россию у нас в крови. Поэтому такая реакция на рекорд Овечкина. Злые языки говорят, что он играет за океаном. Но он является русским человеком, несет, как он относится к России. Он основатель Putin Team, был хедлайнером этой команды.