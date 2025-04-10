Мичков об Овечкине: «Рекорды созданы, чтобы их бить, наверняка найдется тот человек. Хотелось бы не зацикливаться на голах, но и делать передачи, чтобы партнеры тоже забивали»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков пообщался с Андреем Аршавиным и Никитой Филатовым. Он ответил на вопрос Аршавина о долговечности рекорда Овечкина.
— Когда Гретцки бил рекорд Горди Хоу, никто не представлял, что эту цифру перебьют. Ты молодой парень, первый сезон играешь, понятно, что еще много до него. Ты можешь себе представить, что когда-нибудь сможешь это перебить? Или вообще кто-нибудь в лиге.
— Да это, знаешь, тяжело сказать, загадать как-то. Но наверняка найдется тот человек, который когда-нибудь побьет его рекорд. Рекорды на то и созданы, чтобы их бить. Но у меня такой задачи нет. Моя задача просто…
Ну, хотелось бы просто получать удовольствие от хоккея и не зацикливаться на голах, но еще и отдавать передачи, чтобы партнеры тоже забивали, — сказал 20-летний форвард «Филадельфии».
Как Гретцки догнал и превзошел Горди Хоу.