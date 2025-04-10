Овечкин о Гретцки: «Он счастлив, что я побил рекорд. Я только начал заниматься хоккеем, можно сказать, когда он забил 894-й. Никто не мог представить, что мы это сделаем»

— Если не секрет, что тебе сказал Уэйн Гретцки? Наверняка была встреча тет-а-тет.
— Поздравил. Он счастлив, что я это сделал. Опять же, если посмотреть на всю историю: мне было 8 лет, когда он забил этот гол, 894-й (Овечкин путает: 8 лет ему было, когда Гретцки обошел Горди Хоу по голам. Когда Уэйн забивал 894-й, Александру было 13 — Спортс«“).
Можно сказать, я только начал заниматься хоккеем. Никто не мог представить, что мы это сделаем, добьемся такого результата. Всем огромное спасибо: друзьям, тренерам, партнерам, с которыми я играл, — сказал капитан «Вашингтона» в программе «Пусть говорят».
Овечкин в «Пусть говорят»: подарили корову и разобрали архитектуру его мозга.