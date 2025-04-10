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Гомельский об Овечкине: «Гретцки был гением, а теперь гений на хоккейных площадках — Саша Овечкин. У него была тяжелая травма, о каком рекорде могла идти речь в декабре?»

39-летний капитан Вашингтона стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Он обошел Уэйна Гретцки (894).
Источник: Спортс"

— Ощущение, что ему все легко дается.

— Неправда. Для таких рекордов в спорте мало быть талантливым от природы. Даже одного характера, который он от Тани, мамы, унаследовал — тоже мало.

Нужно быть профессионалом по отношению не только к команде, но и к самому себе. А Саша — что не сразу проявилось — еще и гениален. Гретцки был гением, а теперь гений на хоккейных площадках — Саша Овечкин.

— Вы сказали, что он гений…

— Я играл, тренировал, теперь комментирую. И вот эта банальная фраза: «Нужно пройти через пот, кровь и слезы». Хочу напомнить, что в этом году у Сашки была тяжелая травма. Он в середине сезона восстанавливался и не мог играть.

О каком рекорде могла идти речь в декабре месяце? А 6 апреля он этот рекорд установил. Он гений. Это дано далеко не всем, — сказал бывший баскетболист и комментатор Владимир Гомельский в эфире «Пусть говорят».

Овечкин в «Пусть говорят»: подарили корову и разобрали архитектуру его мозга.