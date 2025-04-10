Фетисов о Кузнецове: «В СКА не сложилось. 32 года — не возраст. Мы восхищаемся рекордами Овечкина, а ему 39, так что пусть Евгений еще минимум 7 лет играет»

"Что-то не сложилось. Клуб рассчитывал получить от этого сотрудничества больше, да и Кузнецов наверняка иное планировал. Больше тут добавить и нечего.
32 года — не возраст. Мы все восхищаемся рекордами Овечкина, а ему уже 39. Так что пусть Евгений еще как минимум семь лет играет до возраста Александра. Могу только пожелать ему найти команду, в которой он сможет себя проявить.
Из своего опыта могу сказать, что в опытном хоккеисте нуждается любая команда, но его появление может как сильно помочь, так и наоборот.
Надеюсь, при желании Жени играть и отдаваться хоккею, он свою команду найдет. Но это зависит от тех предложений, которые у него будут", — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.
Удаления, травмы и споры с судьями — это сезон Кузнецова в СКА.